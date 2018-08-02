В Зауралье интернат превратили в пыточную: избивают и морят голодом

В Зауральском психоневрологическом интернате избивают и недокармливают инвалидов-получателей социальных услуг.

Сычевский психоневрологический интернат (д. Логоушка, Курганская область ) относится к системе Социальной защиты населения Курганской области. Получатели социальных услуг в основном инвалиды 1 и 2 группы, страдающие хроническими заболевания, пожилые мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Более 180 человек должны получать социальные услуги, медицинское обслуживании, уход и питание. А вот получают ли и в полном ли объеме большой вопрос.

В «Центр общественного контроля» нередко поступали жалобы от родственников граждан, находящихся в интернате. Жаловались на плохое питание, нарушения при медицинском обслуживании и даже физическое насилие со стороны обслуживающего персонала. Вполне понятно, что не все могло соответствовать действительности. Все таки, люди с нарушением психики, некоторые из мест лишения свободы. Но судя по количеству жалоб, их обоснованности, требовалась проверка. К тому же, жаловались не только получатели социальных услуг, но и медсестры и врачи. Сотрудникам не выплачивали компенсационные выплаты за вредные и опасные условия труда.

По жалобам проводились ведомственные проверки Главного управления социальной защиты населения Курганской области. Проверки подтверждали жалобы. Составлялись Акты, проверяющие требовали устранения нарушений, обеспечения норм питания больных, оплаты положенных компенсаций сотрудникам. Даже изучались и передавались на экспертизу многочисленные случаи смерти получателей услуг в интернате.

Но, жалобы продолжались. По мнению сотрудников и получателей услуг, все проблемные вопросы сводила на нет директор интерната Елена Никитина , пользуясь должностным положением председателя Введенской сельской Думы (населенный пункт находится на территории данного сельского совета).

Представители общественности, «Центра общественного контроля», молодежного движения «Весна», с привлечением адвокатов Курганской коллегии адвокатов, выехали в Логоушку для встречи с жителями.

Получатели услуг из интерната подтвердили, что санитары их избивают, кормят крайне плохо, один даже назвал питание «говном». Один из неназвавшихся сотрудников интерната подтвердил, что регулярно приезжает скорая помощь для доставки больных и пострадавших в травмпункт города Кургана . Хотя подтверждений, что травмы наносили сотрудники интерната не было. С его слов, возможно, больные наносили травмы друг другу. Но даже это не допустимо в социальном учреждении.

Дом, где, как утверждают дети, живут их родители-сотрудники интерната. Фото: Алексей Шварц © ИА «Уральский меридиан»

Жалоба на избиения получателей услуг, инвалидов и пожилых людей была направлена в прокуратуру Кетовского района, принята и зарегистрирована. В прокуратуре подтвердили, что жалобы из психоневрологического интерната поступают регулярно.

Будет ли наведен порядок в психоневрологическом интернате, привлекут ли ответственности должностных лиц? Ждем активных действий прокуратуры! Надеемся на поддержку Главного управления социальной защиты! Инвалиды и пожилые люди требуют защиты!

Фото превью: Алексей Шварц © ИА «Уральский меридиан»