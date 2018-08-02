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Прокуратура проверит сообщения об избиениях в курганском психоневрологическом интернате
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Прокуратура проверит сообщения об избиениях в курганском психоневрологическом интернате 

ТАСС 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура Кетовского района Курганской области начала проверку по жалобе подопечных Сычевского психоневрологического интерната на плохое содержание и побои. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"В прокуратуру Кетовского района вчера вечером поступила жалоба от подопечных интерната на плохое содержание и побои. Она (жалоба) принята в производство, по ней начата проверка", — сказали в пресс-службе.
Уполномоченный по правам человека Курганской области Геннадий Порохин сообщил ТАСС, что в его аппарат пока не поступало никаких обращений по факту возможных побоев и плохого содержания подопечных психоневрологического интерната. ТАСС пока не располагает комментарием руководства Сычевского психоневрологического интерната.
Сычевский психоневрологический интернат обслуживает женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов 1 и 2 групп старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями, полностью или частично утративших способность обслуживать себя и самостоятельно передвигаться.
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