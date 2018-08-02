Прокуратура проверит сообщения об избиениях в курганском психоневрологическом интернате

"В прокуратуру Кетовского района вчера вечером поступила жалоба от подопечных интерната на плохое содержание и побои. Она (жалоба) принята в производство, по ней начата проверка", — сказали в пресс-службе.

Уполномоченный по правам человека Курганской области Геннадий Порохин сообщил ТАСС, что в его аппарат пока не поступало никаких обращений по факту возможных побоев и плохого содержания подопечных психоневрологического интерната. ТАСС пока не располагает комментарием руководства Сычевского психоневрологического интерната.

Сычевский психоневрологический интернат обслуживает женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов 1 и 2 групп старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями, полностью или частично утративших способность обслуживать себя и самостоятельно передвигаться.