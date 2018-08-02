Военным пенсионерам вернули санаторную льготу

Военные пенсионеры снова могут воспользоваться бесплатным проездом к ведомственным здравницам, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» . Офицерам запаса и в отставке, а также мичманам и прапорщикам, прослужившим более 20 лет, вернули льготу, монетизированную в 2005 году. Генералы и адмиралы смогут получить билеты в вагоны СВ или другие вагоны первого класса, а если они передвигаются на аэроэкспрессе — то бизнес-класса, другим офицерам, а также прапорщикам и мичманам достанется купе или экономкласс.

Воспользоваться этим правом они и их семьи могут один раз в год, путешествуя на железнодорожном, воздушном, водном или автомобильном транспорте. Билеты военные пенсионеры могут получить в военкоматах по месту учета.