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Военным пенсионерам вернули санаторную льготу
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Военным пенсионерам вернули санаторную льготу 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Военные пенсионеры снова могут воспользоваться бесплатным проездом к ведомственным здравницам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Офицерам запаса и в отставке, а также мичманам и прапорщикам, прослужившим более 20 лет, вернули льготу, монетизированную в 2005 году. Генералы и адмиралы смогут получить билеты в вагоны СВ или другие вагоны первого класса, а если они передвигаются на аэроэкспрессе — то бизнес-класса, другим офицерам, а также прапорщикам и мичманам достанется купе или экономкласс.
Воспользоваться этим правом они и их семьи могут один раз в год, путешествуя на железнодорожном, воздушном, водном или автомобильном транспорте. Билеты военные пенсионеры могут получить в военкоматах по месту учета.
Сейчас, на балансе Министерства обороны РФ — 48 санаториев. Они расположены в престижных местах — на черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других привлекательных и экологически чистых районах. Большинство военных здравниц в последние годы были отремонтированы. Подробнее — в материале «Известий»: Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в санатории
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