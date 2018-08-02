На пяти московских набережных покрасят перила

Чугунные перила пяти столичных набережных будут обновлены. Уже сейчас работники «Гормоста» приступили к работам на Николоямской набережной.

Работы здесь продлятся ещё около двух суток. А затем коммунальщики навестят Подгорскую, Серебряническую, Устьинскую и Берниковскую набережные. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Уточним: перила набережных красят в ночное время, чтобы не мешать транспорту и пешеходам. За одну смену бригада из 5-6 рабочих, окрашивает участок протяжённостью 600 метров, на который уходит 300 килограмм краски.