Свыше 100 лифтов ввели в эксплуатацию после капремонта на юго‑западе Москвы с начала года

В рамках программы капремонта в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы с начала года введено в эксплуатацию более 100 лифтов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«По программе капитального ремонта в ЮЗАО с начала 2018 года введено в эксплуатацию 103 новых лифта. До конца года в округе заменят лифты более чем в 70 домах», — говорится в сообщении.

В рамках капитального ремонта проводится полная замена силового оборудования, систем управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах.

Новое оборудование значительно превосходит старое по своим характеристикам. Например, новые лебедки с частотно-регулируемым приводом обеспечивают комфорт и плавность движения, точность остановки и до 40% экономии электроэнергии. Для удобства слабовидящих граждан надписи на кнопках в кабине лифта и кнопках вызова лифта на этажах продублированы шрифтом Брайля. Световая индикация информирует о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, также подключено оповещение о прибытии на нужный этаж.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы реализуется с июля 2015 года. Сегодня программа включает 27749 домов общей площадью 244,5 миллионов квадратных метров, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.

Список работ, проводимых в Москве в рамках капитального ремонта, расширен по сравнению с установленным Жилищным кодексом РФ. Наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов в него включены ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, с 2017 года — замена оконных блоков в местах общего пользования, а с 2018 года — ремонт подъездов.