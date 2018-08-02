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В Самаре из-за обвала асфальта на Алма-Атинской автобусы пустили в объезд
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В Самаре из-за обвала асфальта на Алма-Атинской автобусы пустили в объезд 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Некоторые автобусы изменят свой маршрут
Специалисты «РКС-Самара» приступили к ремонтным работам на аварийном участке дороги в районе пересечения Алма-Атинской и Черемшанской. Проезжая часть здесь оказалась полностью перекрытой, поэтому общественный транспорт пустили в объезд. Об этом сообщили в городской администрации.
Огромный провал образовался в среду, 1 августа, на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской. Чуть позже стало известно, что причиной послужило повреждение коллектора.
— Проезжая часть от улицы Черемшанской до Алма-Атинской, 31б полностью перекрыта. Автобусы № 21 и № 12 объезжают аварийные работы по Ставропольской, Пугачевской, Черемшанской. Обратно общественный транспорт возвращается тем же маршрутом, — рассказали в мэрии. — Автобусы № 89, 268 проследуют по Ставропольской, Ташкентскому переулку и Черемшанской. Маршрут № 297 также пустят в объезд поврежденного участка по Черемшанской через Пугачевскую и Ставропольскую.
Транспорт вернется к привычным маршрутам сразу после завершения ремонтных работ. При этом в «РКС-Самара» сообщили, что замена изношенного коллектора может затянуться на месяц.
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