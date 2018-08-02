День середины лета. Оленеводы Приуралья соберутся на Константиновом камне 

Ежегодно 2 августа коренные народы Севера Ямало-Ненецкого автономного округа отмечают праздник — День середины лета. В каждой народности он называется по-разному: Лун Кутап Хатл (ханты), Та-ер яля (ненцы), Ильин день (коми).
Оленеводы Приуральского района отпразднуют день середины лета на самом крайнем северном массиве Полярного Урала — Константиновом камне, который расположен в 45 км от Карского моря. Программа праздника включает традиционные народные забавы «Яромбэй ты» (Выносливый олень) и «Мэбета ик» (Сильная шея) и спортивные состязания, а также метание аркана на дальность.
Кроме того, в рамках мероприятия на Константиновом камне состоится рабочее совещание с оленеводами. С кочевниками встретятся представители администрации Приуральского района, департамента по делам моренных малочисленных народов Севера ЯНАО и компании «Газпром инвест». Сотрудники салехардского центра ветеринарии представят информацию о проведении вакцинации оленей.
На Ямале в соответствии с Всероссийской переписью населения 2010 года живут порядка 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 13% всех КМНС РФ. Ненцы — 30,6 тыс. (73%), ханты — 9 тыс. (22%), селькупы — 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек (3717 семей, 39% от всех КМНС). Как сообщает пресс-служба главы региона, с 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тысячи человек (11,5%).