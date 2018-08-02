День середины лета. Оленеводы Приуралья соберутся на Константиновом камне

Ежегодно 2 августа коренные народы Севера Ямало-Ненецкого автономного округа отмечают праздник — День середины лета. В каждой народности он называется по-разному: Лун Кутап Хатл (ханты), Та-ер яля (ненцы), Ильин день (коми).

Оленеводы Приуральского района отпразднуют день середины лета на самом крайнем северном массиве Полярного Урала — Константиновом камне, который расположен в 45 км от Карского моря. Программа праздника включает традиционные народные забавы «Яромбэй ты» (Выносливый олень) и «Мэбета ик» (Сильная шея) и спортивные состязания, а также метание аркана на дальность.

Кроме того, в рамках мероприятия на Константиновом камне состоится рабочее совещание с оленеводами. С кочевниками встретятся представители администрации Приуральского района, департамента по делам моренных малочисленных народов Севера ЯНАО и компании «Газпром инвест». Сотрудники салехардского центра ветеринарии представят информацию о проведении вакцинации оленей.