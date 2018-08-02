Экспорт лесных грузов из Амурской области в стоимостном выражении вырос более чем на 20% 

Более 220 тыс. куб. м. древесины (основные породы экспортируемого леса — лиственница, сосна, береза, ель, пихта, осина) и пиломатериалов оформлено на экспорт через Благовещенскую таможню в I полугодии. При том, что объем отгруженной продукции практически сохранился на прошлогоднем уровне, стоимость экспортных поставок увеличилась на 21% — до $20,2 млн Подавляющая часть лесных грузов — более 99% — экспортирована в Китай. Отправки продукции осуществлялись также в Германию и Японию. В настоящее время в товарной структуре Благовещенской таможни на лес и пиломатериалы приходится 49% экспорта в натуральном и 21% в стоимостном выражении.
Стоит сказать, КНР к 2020 году планирует свести у себя коммерческую вырубку леса до нулевого уровня. Поэтому китайским компаниям крайне важно наладить поставки сырья извне. Экспорт лесных грузов востребован и через пункты пропуска Приморского края, прежде всего, через погранпереход Гродеково — Суйфэньхэ.