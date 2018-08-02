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Прошел месяц со дня открытия флагманского офиса у метро Теплый Стан
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Прошел месяц со дня открытия флагманского офиса у метро Теплый Стан 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Месяц назад возле станции метро Теплый Стан открылся второй флагманский центр «Мои Документы». Офис стал первым флагманом в спальном районе, он разместился в ТРЦ «Спектр» (Новоясеневский проспект, 1, 3 этаж).
Флагманский офис пользуется большой популярностью, с момента его открытия зафиксировано уже более 8 тысяч обращений. Причем большая часть из них — за регистрацией транспортного средства (это одна из самых популярных и уникальных услуг).
Напомним, чтобы поставить автомобиль на учет во флагмане, необходимо:
— записаться заранее на удобное время через портал Мэра и Правительства Москвы Mos.ru или через портал Gosuslugi.ru;
— приехать сразу на парковку торгового центра, в котором размещен флагманский офис;
— администраторы на входе во флагман выдадут талон электронной очереди;
— оплатить госпошлину можно прямо во флагманском офисе;
— сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.
Флагманский офис отличается дополнительными полезными сервисами: «Мой банк» (отделение банка), «Мое искусство» (билетная касса), «Мои путешествия» (экскурсии и туры), «Мое фото» (фотоателье), «Мое здоровье» (медицинские услуги, предоставляемые Департаментом здравоохранения), «Мое кафе».
За месяц работы флагмана самыми востребованными стали услуги медицинского кабинета «Мое здоровье». Врачи консультативно-диагностической поликлиники №121 провели в нем уже более 500 обследований по направлениям: «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». Каждый обратившийся получил необходимые консультации врачей по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни.
Также не остались без внимания москвичей и такие сервисы, как «Мое фото» (более 150 обращений) и «Мой нотариус» (более 130 обращений). Дополнительные сервисы для флагманских офисов выбирали сами москвичи путем голосования в проекте «Активный гражданин». Более того, активные граждане уже успели оценить новость об открытии флагмана ЮЗАО: новинка получила средний балл в 4,7.
Флагманские офисы открыты для москвичей ежедневно с 10 утра до 10 вечера без перерывов и выходных. Флагман ЦАО открылся в январе этого года в ТРЦ «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, 1 этаж).
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