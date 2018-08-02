«Ростелеком» презентовал свои новые услуги для малого и среднего бизнеса в Приморье

Во вторник, 31 июля, представители компании «Ростелеком» в Приморье презентовали свои новые услуги для среднего и малого бизнеса, сообщает PRIMPRESS. Специалисты не только на словах рассказали о новых услугах, но и наглядно продемонстрировали их возможности.

Как оказалось, новые услуги просты в решениях, экономят средства и помогают предпринимателям сделать свой бизнес еще более клиенториентированным. Всего было презентовано три новые услуги: «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение».

«Управялемый Wi-Fi»

По словам сотрудника компании, управляемый Wi-Fi — это новое решение для организации гостевого беспроводного доступа в Интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством России

По его словам, благодаря новой услуге возможна настройка сетей и политики доступа в Интернет, создания приветственной web-страницы и размещения рекламных объявлений, в том числе и таргетинга.

«Для бизнеса установка управляемого Wi-Fi повысит лояльность клиентов к предприятию, поможет собирать и анализировать информацию о клиентах. К примеру, бизнесмен сможет узнать, как часто и с какими моделями телефонов больше всего людей посещают его кафе. Благодаря этому предприниматель сможет использовать многие маркетинговые инструменты по улучшению своего бизнеса», — отметил Павел.

«Виртуальная АТС»

Отметим, что любой желающий может протестировать эту услугу бесплатно в течение семи дней.

«С виртуальной АТС возможна настройка, чтобы на звонки клиентов отвечало голосовое меню. При этом экономия средств возможна, потому что стоимость самих звонков ниже обычной. В среднем бизнес, отказавшись только от стационарных телефонов и заменив их на АТС, сможет экономить до 50%», — подчеркнула спикер.

Видеонаблюдение: контроль и хранение на облачном сервисе

Помимо стандартных услуг, связанных с Интернетом и телефонной связью, компания «Ростелеком» ввела новую услугу: видеонаблюдение. В нее входит не только установка видеокамер, но и облачный сервис хранения видеоархивов и предоставления доступа к ним через Интернет. Гибкие тарифы позволяют экономить средства. Помимо этого, все видеозаписи будут защищены, а «Ростелеком» гарантирует их целостность и конфиденциальность.

Отметим, что видеонаблюдение — это не только контроль работников и проверяющих органов, но и помощник в маркетинговых исследованиях.

«Благодаря камерам видеонаблюдения возможен подсчет посетителей, контроль их перемещения. К примеру, после анализа потока клиентов в одном из магазинов Владивостока мы администрации посоветовали переставить стеллажи местами, после этого прибыль у них возросла в несколько раз», — отметил Павел Нагобидиянс.

Также камеры автоматически могут распознавать лица, фиксировать уникальных посетителей, автоматически выстраивать диаграммы с распределением людей по возрастным категориям с шагом в 10 лет и подсчитать, кого в помещении больше — женщин или мужчин.