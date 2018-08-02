Главы управ районов Центрального округа встретятся с жителями 15 августа 

Глава управы района Арбат Максим Дерюгин обсудит с жителями тему: «О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году». Встреча пройдет по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
Эту же тему предлагают обсудить в районе Замоскворечье. Глава управы Наталья Романова приглашает активистов в помещение школы № 1799, которая расположена в доме 15 на улице Большая Ордынка.
Самой популярной темой для обсуждения стал вопрос: «О подготовке к празднованию Дня города на территории района. Об этом поговорят в пяти районах ЦАО: Басманном, Мещанском, Пресненском, Тверском и в районе Хамовники. Глава управы Басманного района Салман Дадаев встретится с жителями в помещении школы № 354, расположенном в доме 10 в Гороховском переулке. Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров приглашает жителей в Территориальный Центр социального обслуживания „Мещанский“ по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Глава управы Пресненского района Александр Михайлов встретиться с жителями в помещении управы по адресу: Шмитовский проезд, дом 2, строение 1. В Тверском районе глава управы Сергей Золотарев проведет встречу с жителями в помещении Московского театра детской книги „Волшебная лампа“ по адресу: улица Сущевская, дом 25, строение 5. Ольга Шовгеня, исполняющая обязанности главы управы района Хамовники встретится с жителями по адресу: улица Пречистенка, дом 14.
Жителей Красносельского района приглашают обсудить вопрос: „О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов“. Глава управы Сергей Носков проведет встречу в помещении школы № 1500, расположенном в доме 3 в Скорняжном переулке.
Глава управы Таганского района Александр Мишаков обсудит с жителями тему: „О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района“. Мероприятие пройдет в помещении Дома русского зарубежья А. И. Солженицына по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2.
Елена Макарова, глава управы района Якиманка обсудит с жителями тему: „О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан“. Встреча пройдет в помещении досугового клуба „ТО-Якиманка 1“ по адресу: улица Большая Якиманка, дом 27.
Все встречи начнутся в 19:00.