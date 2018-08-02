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На благоустройство бульвара на Димитрова власти Воронежа потратят до 75 млн
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На благоустройство бульвара на Димитрова власти Воронежа потратят до 75 млн 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На благоустройство территории по улице Димитрова, от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта, власти готовы потратить до 74,5 млн рублей.
Управление строительной политики администрации Воронежа ищет подрядчика, который займется реализацией проекта. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Как следует из документов, подрядчик должен будет благоустроить территорию, устроить освещение и видеонаблюдение, установить детские площадки и т.д. Работы должны завершить к осени 2019 года.
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