Более 740 килограммов кокаина конфискованы в Колумбии 

В районе тихоокеанского побережья Колумбии конфисковано более 740 килограммов кокаина. Партия, стоимость которой оценивается в 24 миллиона долларов, была найдена на борту полупогружного судна, перехваченного возле острова Горгона, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение колумбийских ВМС.
В ходе операции задержаны четверо колумбийцев, сопровождавших контрабандную партию наркотика.
Контрабадисты Колумбии часто пытаются переправить наркотики в центральноамериканский регион для последующей доставки в США. В начале года в районе побережья Тихого океана военные моряки перехватили более 58 тонн кокаина и задержали 85 причастных к наркотрафику человек.
Ранее Пятый канал сообщал, что у бывших повстанцев в Колумбии изъяли почти тонну кокаина.