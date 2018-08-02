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Более 740 килограммов кокаина конфискованы в Колумбии
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Более 740 килограммов кокаина конфискованы в Колумбии 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В районе тихоокеанского побережья Колумбии конфисковано более 740 килограммов кокаина. Партия, стоимость которой оценивается в 24 миллиона долларов, была найдена на борту полупогружного судна, перехваченного возле острова Горгона, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение колумбийских ВМС.
В ходе операции задержаны четверо колумбийцев, сопровождавших контрабандную партию наркотика.
Контрабадисты Колумбии часто пытаются переправить наркотики в центральноамериканский регион для последующей доставки в США. В начале года в районе побережья Тихого океана военные моряки перехватили более 58 тонн кокаина и задержали 85 причастных к наркотрафику человек.
Ранее Пятый канал сообщал, что у бывших повстанцев в Колумбии изъяли почти тонну кокаина.
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