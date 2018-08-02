Танкер «Балт Флот 16» вошел в число лучших судов мира

"Балт Флот 16" был спроектирован Морским инженерным бюро и построен заводом «Красное Сормово» для судоходной компании «БФ Танкер».

"Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 16», построенный на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, вошел в список лучших судов 2017 года (Significant Ships of 2017), опубликованный Британским Королевским обществом корабельных инженеров (RINA — Royal Institution of Naval Architects). Всего в числе лучших — 50 судов различного назначения, типа и размеров — от морских круизных лайнеров до супертанкеров, отобранных старейшим мировым сообществом кораблестроителей", — говорится в сообщении.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил конструкторов и строителей с достигнутым результатом, отметив, что это высокая оценка нижегородской судостроительной отрасли.

"Такое признание со стороны ведущих экспертов — лучшая реклама, как для предприятия, так и для региона в целом. Это свидетельство того, что нижегородское судостроение конкурентоспособно на мировом уровне. У нас складываются все условия для функционирования судостроительного кластера, участники которого дополняют друг друга и дают возможности для развития смежных отраслей. Это вклад в экономику региона в виде налоговых поступлений и создания новых рабочих мест. Хочется пожелать, чтобы взятая планка качества не оставалась на месте, а только повышалась", — приводит пресс-служба слова Никитина.