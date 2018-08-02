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Танкер «Балт Флот 16» вошел в число лучших судов мира
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Танкер «Балт Флот 16» вошел в число лучших судов мира 

РИА Новости 29 минут назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Танкер «Балт Флот 16», построенный на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, вошел в список лучших судов 2017 года, опубликованный Британским Королевским обществом корабельных инженеров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
"Балт Флот 16" был спроектирован Морским инженерным бюро и построен заводом «Красное Сормово» для судоходной компании «БФ Танкер».
"Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 16», построенный на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, вошел в список лучших судов 2017 года (Significant Ships of 2017), опубликованный Британским Королевским обществом корабельных инженеров (RINA — Royal Institution of Naval Architects). Всего в числе лучших — 50 судов различного назначения, типа и размеров — от морских круизных лайнеров до супертанкеров, отобранных старейшим мировым сообществом кораблестроителей", — говорится в сообщении.
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил конструкторов и строителей с достигнутым результатом, отметив, что это высокая оценка нижегородской судостроительной отрасли.
"Такое признание со стороны ведущих экспертов — лучшая реклама, как для предприятия, так и для региона в целом. Это свидетельство того, что нижегородское судостроение конкурентоспособно на мировом уровне. У нас складываются все условия для функционирования судостроительного кластера, участники которого дополняют друг друга и дают возможности для развития смежных отраслей. Это вклад в экономику региона в виде налоговых поступлений и создания новых рабочих мест. Хочется пожелать, чтобы взятая планка качества не оставалась на месте, а только повышалась", — приводит пресс-служба слова Никитина.
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