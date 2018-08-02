Глеб Никитин: «Нижегородское судостроение конкурентоспособно на мировом уровне»

Фото пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области Глеб Никитин : «Нижегородское судостроение конкурентоспособно на мировом уровне»

Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 16», построенный на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, вошел в список лучших судов 2017 года (Significant Ships of 2017), опубликованный Британским Королевским обществом корабельных инженеров (RINA — Royal Institution of Naval Architects).

«Балт Флот 16» был спроектирован Морским Инженерным Бюро и построен заводом «Красное Сормово» для судоходной компании «БФ Танкер». «Это высокая оценка нижегородской судостроительной отрасли. Поздравляю конструкторов и строителей с достигнутым результатом. Такое признание со стороны ведущих экспертов — лучшая реклама, как для предприятия, так и для региона в целом. Это свидетельство того, что нижегородское судостроение конкурентоспособно на мировом уровне. У нас складываются все условия для функционирования судостроительного кластера, участники которого дополняют друг друга и дают возможности для развития смежных отраслей. Это вклад в экономику региона в виде налоговых поступлений и создания новых рабочих мест. Хочется пожелать, чтобы взятая планка качества не оставалась на месте, а только повышалась », — заявил глава региона Глеб Никитин.

Всего в числе лучших — 50 судов различного назначения, типа и размеров — от морских круизных лайнеров до супертанкеров, отобранных старейшим мировым сообществом кораблестроителей. По условиям, принятым в RINA, эксперты изучают только головные (для каждой верфи) суда, сданные в прошедшем году в эксплуатацию.

Справка. Длина «Балт Флот 16» составляет 140.85 м, ширина 16.7 м, высота борта 6.0 м. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью по 1200 кВт, скорость в эксплуатации — 10.5 уз. Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков при 98% заполнении — 8970 м³, дедвейт в море 7902 т при осадке 4,60 м, в реке при осадке 3,60 м — 5363 т.