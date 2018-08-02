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За 10 лет по ВСЖД Пекин — Тяньцзинь перевезено 250 млн пассажиров
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За 10 лет по ВСЖД Пекин — Тяньцзинь перевезено 250 млн пассажиров 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. -0— Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
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