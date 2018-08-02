За 10 лет по ВСЖД Пекин — Тяньцзинь перевезено 250 млн пассажиров

Тяньцзинь , 1 августа / Синьхуа / — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. -0— Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа