Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. -0— Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа
Тяньцзинь, 1 августа /Синьхуа/ — 1 августа междугородняя высокоскоростная железная дорога /ВСЖД/ Пекин — Тяньцзинь отмечает 10 лет с момента ввода в экспуатацию. За эти годы по ВСЖД было благополучно перевезено 250 млн пассажиров. Фотографии Синьхуа