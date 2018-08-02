Экскурсии по «Улице Дальнего Востока» проведут для пенсионеров и инвалидов в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК , 2 августа. / ТАСС /. Власти Приморья в дни четвертого Восточного экономического форума проведут во Владивостоке «Социальный день», в рамках которого для ветеранов, пенсионеров и инвалидов организуют экскурсии по «Улице Дальнего Востока». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Социальный день" организуют для приморцев в рамках четвертого Восточного экономического форума на острове Русском. 14 сентября ветераны, инвалиды, многодетные семьи, почетные жители, заслуженные работники, представители молодежи, общественных организаций пенсионеров посетят с экскурсиями «Улицу Дальнего Востока» — выставку достижений всех дальневосточных территорий", — говорится в сообщении.

России, Минспорта, Минпромторга, "Улица Дальнего Востока" откроется на территории набережной бухты Аякс в рамках четвертого Восточного экономического форума 11 сентября, и в первые дни ее гостями станут участники международного мероприятия. На набережной будут открыты павильоны субъектов Дальневосточного федерального округа, Минприроды Минкультуры , а также Кемеровской области . Выставку «Улица Дальнего Востока» организуют в рамках форума ежегодно. В прошлом году ее посетили более 50 тыс. человек.

"Социальный день" пройдет 14 сентября с 9:00 до 14:00. После 15:00 посещение «Улицы Дальнего Востока» будет открыто для всех желающих, увидеть выставку жители Приморья смогут до 16 сентября включительно, отмечает пресс-служба.

Восточный экономический форум пройдет 11 — 13 сентября во Владивостоке. Архитектура деловой программы ВЭФ-2018 уже опубликована на официальном сайте мероприятия. Ожидаются более 6 тыс. участников. Также в рамках форума запланирована большая культурная программа.