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Экскурсии по «Улице Дальнего Востока» проведут для пенсионеров и инвалидов в рамках ВЭФ
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Экскурсии по «Улице Дальнего Востока» проведут для пенсионеров и инвалидов в рамках ВЭФ 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Приморья в дни четвертого Восточного экономического форума проведут во Владивостоке «Социальный день», в рамках которого для ветеранов, пенсионеров и инвалидов организуют экскурсии по «Улице Дальнего Востока». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Социальный день" организуют для приморцев в рамках четвертого Восточного экономического форума на острове Русском. 14 сентября ветераны, инвалиды, многодетные семьи, почетные жители, заслуженные работники, представители молодежи, общественных организаций пенсионеров посетят с экскурсиями «Улицу Дальнего Востока» — выставку достижений всех дальневосточных территорий", — говорится в сообщении.
"Улица Дальнего Востока" откроется на территории набережной бухты Аякс в рамках четвертого Восточного экономического форума 11 сентября, и в первые дни ее гостями станут участники международного мероприятия. На набережной будут открыты павильоны субъектов Дальневосточного федерального округа, Минприроды России, Минспорта, Минпромторга, Минкультуры, а также Кемеровской области. Выставку «Улица Дальнего Востока» организуют в рамках форума ежегодно. В прошлом году ее посетили более 50 тыс. человек.
"Социальный день" пройдет 14 сентября с 9:00 до 14:00. После 15:00 посещение «Улицы Дальнего Востока» будет открыто для всех желающих, увидеть выставку жители Приморья смогут до 16 сентября включительно, отмечает пресс-служба.
Восточный экономический форум пройдет 11 — 13 сентября во Владивостоке. Архитектура деловой программы ВЭФ-2018 уже опубликована на официальном сайте мероприятия. Ожидаются более 6 тыс. участников. Также в рамках форума запланирована большая культурная программа.
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