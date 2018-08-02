В Балтийске вводится новый маршрут общественного транспорта 

В Балтийске по просьбе жителей 67 городка вводится новый маршрут общественного транспорта, сообщает администрация района. Ранее жильцы военного городка пожаловались главе Сергею Мельникову, что в часы пик им трудно добраться до города, так как автобусы № 1 и № 1а из-за переполненности не заезжают в городок. Школьникам пришлось бы добираться до учебных учреждений с пересадками. «Новый маршрут должен решить эту проблему. Автобус № 6 будет следовать из военного городка через центр города до ЦСКА. Такая маршрутная сеть позволить охватить недостающие социальные объекты, а посетители ЦСКА смогут без проблем добираться до центра Балтийска», — говорится в сообщении администрации. Планируется, что автобус выйдет на линию 27 августа.