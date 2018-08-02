Батискаф ученых столкнулся лицом к лицу с разъяренными акулами

Журналисты съемочной группы Blue Planet погрузились на батискафе на дно океана — они хотели понять, как выглядит жизнь на глубине в 700 метров. Но вместо жизни испуганные люди обнаружили там только ужас.

В темноте команда не заметила, как батискаф подплыл вплотную к туше кита. Вокруг него кружил десяток разъяренных акул, принявших субмарину за соперника.

Акулы принялись атаковать батискаф, издавая при этом ужасный, ни на что не похожий рев. Сначала команда успокаивала журналистов, но затем опасность оказаться растерзанными стала слишком велика, и подводная лодка поспешила убраться от акул подальше.