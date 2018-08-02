Китайский след из плёнки и мусора. Кто очистит поля от забытых теплиц?

Дешёвые огурцы и помидоры прославили Челябинскую область примерно десяти лет назад. О том, что выращенные в уральских теплицах овощи везут на продажу в Москву и другие регионы, рапортовало тогдашнее правительство региона. А потом ситуация изменилась.

В процветавшем бизнесе нашли много изъянов, и с китайскими аграриями на южноуральской земле начали бороться.

Ускорители роста и дуст

В большинстве районов китайцы исчезли из теплиц больше трёх лет назад. Остовы сооружений (разлохмаченный полиэтилен, натянутый на колья) по сей день торчат в Красноармейском, Сосновском и других районах области. Селяне бьют тревогу.

— Китайцы брали земли в длительную аренду для теплиц всегда поближе к воде, чтобы не заморачиваться с поливом. За лето снимали по три урожая огурцов и по два помидоров. Моё хозяйство рядом с этими теплицами, я всё видел своими глазами. Они использовали и ускорители роста, и химию от сорняков и вредителей. Потом китайцев не стало, а вся эта гадость так и осталась лежать возле теплиц. И сегодня полно там разных пакетов и канистр с иероглифами. И всё это смывается дождями, разносится ветрами. В местной газете писали, что в тех теплицах находили даже мешки с дустом, который давно запрещён. Говорят, он может накапливаться в организме человека и животных, не распадается 150 лет, — поделился опасениями один из фермеров Красноармейского района.

— Брошенные китайские теплицы есть и в Шурангульском заказнике. Это особо охраняемая территория Южного Урала, — рассказывает руководитель Красноармейского лесничества Гафур Галимов. — Земли без хозяина — это всегда плохо. Там растёт много сорной растительности, за которой никто не следит. Китайцы там не только работали, но и жили — бытовой мусор и отходы жизнедеятельности разлетаются по лесу и тоже представляют опасность для животных и птиц.

— Полиэтиленовая плёнка, которая используется для теплиц, не перерабатывается в природе. В земле она может лежать больше ста лет без изменений, — объясняет декан экологического факультета ЧелГУ, доктор биологических наук Альфира Симбиркина. — Её не обходимо собрать и утилизировать. Почва, которая находится под плёнкой без ухода и полива, ещё больше истощается. Кроме того, плёнка обладает отличными светоотражающими качествами, подобно стеклу, а значит, под лучами палящего солнца может спровоцировать возгорание предметов под ней.

400 гектаров хлама

Узбекистана, Киргизии, — В тех теплицах, где раньше работали китайцы, сегодня трудятся граждане Таджикистана Азербайджана , — рассказал начальник управления сельского хозяйства Еткульского района Александр Жигарев. — Именно китайцев у нас сейчас 12 человек, но они не работают в теплицах, а скорее исполняют роль бригадиров или консультантов. Проверка Россельхознадзора в прошлом году показала, что владелец 18 гектаров вблизи села Селезян некий Ван Дун забросил свои земли. Специалисты ведомства убедились сами, что территория захламлена. За каждый земельный участок на него был наложен штраф 50 тысяч рублей. Как должностное лицо он обязан (ч. 2. ст. 8.7 КоАП) привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.

В администрации Красноармейского района о ситуации с заброшенными теплицами знают. В отделе растениеводства управления сельского хозяйства района нам ответили, что землю под теплицами китайские предприниматели получили на правах аренды. Но за годы из России уехали не только арендаторы, но и собственники участков. На них наложили штраф, вот только кто будет его платить, раз все «вредители» уже уехали?

Важно

2 400 теплиц было на Южном Урале в 2011 году, когда китайский агробизнес достиг своего пика. Более 400 гектаров земли в Красноармейском, Сосновском, Еткульском и Аргаяшском, Каслинском районах было затянуто китайским полиэтиленом. Лишь два предприятия в этом году согласовали в минсельхозе квоты на привлечение китайцев — ООО «Мирный» и ОАО СХП «Красноармейское», но приезжие работники заняты в овощеводстве открытого грунта.