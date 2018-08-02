Выращивание лотосов на рекультивированном озере Цайлянь в провинции Шаньдун

Линьи /пров. Шаньдун/, 1 августа / Синьхуа / — В разгар лета в поселке Матоу уезда Таньчэн городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ на рынок поступает богатый урожай семенных коробочек лотоса с рекультивированного озера Цайлянь. Раньше на месте озера Цайлянь находился кирпичный завод, сейчас, после распашки и рекультивации, здесь выращивают семенные коробочки лотоса и разводят рыб. Фотографии Синьхуа / Фан Дэхуа

Линьи /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В разгар лета в поселке Матоу уезда Таньчэн городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ на рынок поступает богатый урожай семенных коробочек лотоса с рекультивированного озера Цайлянь. Раньше на месте озера Цайлянь находился кирпичный завод, сейчас, после распашки и рекультивации, здесь выращивают семенные коробочки лотоса и разводят рыб. Фотографии Синьхуа / Фан Дэхуа

Линьи /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В разгар лета в поселке Матоу уезда Таньчэн городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ на рынок поступает богатый урожай семенных коробочек лотоса с рекультивированного озера Цайлянь. Раньше на месте озера Цайлянь находился кирпичный завод, сейчас, после распашки и рекультивации, здесь выращивают семенные коробочки лотоса и разводят рыб. Фотографии Синьхуа / Фан Дэхуа

Линьи /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В разгар лета в поселке Матоу уезда Таньчэн городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ на рынок поступает богатый урожай семенных коробочек лотоса с рекультивированного озера Цайлянь. Раньше на месте озера Цайлянь находился кирпичный завод, сейчас, после распашки и рекультивации, здесь выращивают семенные коробочки лотоса и разводят рыб. Фотографии Синьхуа / Фан Дэхуа

Линьи /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В разгар лета в поселке Матоу уезда Таньчэн городского округа Линьи /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ на рынок поступает богатый урожай семенных коробочек лотоса с рекультивированного озера Цайлянь. Раньше на месте озера Цайлянь находился кирпичный завод, сейчас, после распашки и рекультивации, здесь выращивают семенные коробочки лотоса и разводят рыб. Фотографии Синьхуа / Фан Дэхуа