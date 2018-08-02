Ещё
С 10 по 31 августа по ночам будут перекрывают проспект Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 10 по 31 августа по ночам будут перекрывают проспект Победы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба городской администрации.
Одностороннее движение в направлении ул. Б. Окружной на проспекте Победы (от проезда Прегольского) будет вводиться в дневное время — с 06.00 до 23.00. По ночам сквозное движение планируется закрывать полностью.
«Если появится возможность, то подрядчик будет открывать проспект Победы для машин ранее обозначенного времени», — говорят в дорожно-транспортном управлении администрации Калининграда.
На время введения одностороннего движения по проспекту Победы автобусные маршруты №№ 5, 32, 65, 92 направят по ул. Б. Окружной, ул. Тенистой аллее, проспекту Победы и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по существующим маршрутам.
Также на неделю с 10 августа планируется поэтапно закрывать улицу Герцена: сначала — участок от ул. Богатырской до ул. Барклая де Толли, затем — от ул. Барклая де Толли до ул. 3-й Большой Окружной.
На время закрытия движения по улице Герцена автобусные маршруты №№ 4, 14, 25 поедут по ул. Богатырской, ул. Платова, ул. Малой Лесной, ул. Янтарной, ул. Клары Цеткин до ул. 3-й Большой Окружной. В обратном направлении по тому же маршруту.
АиФ: последние новости
СК проверит жалобы жителей Янтарного на ржавую воду из кранов Начальник Калининградской таможни Александр Кочнов ушел в отставку В Гвардейске утонули два любителя пикников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона120
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками71
Украинские военные заявили о масштабном «котле»88
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах77
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью799
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение