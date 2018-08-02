С 10 по 31 августа по ночам будут перекрывают проспект Победы

Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба городской администрации.

Одностороннее движение в направлении ул. Б. Окружной на проспекте Победы (от проезда Прегольского) будет вводиться в дневное время — с 06.00 до 23.00. По ночам сквозное движение планируется закрывать полностью.

«Если появится возможность, то подрядчик будет открывать проспект Победы для машин ранее обозначенного времени», — говорят в дорожно-транспортном управлении администрации Калининграда

На время введения одностороннего движения по проспекту Победы автобусные маршруты №№ 5, 32, 65, 92 направят по ул. Б. Окружной, ул. Тенистой аллее, проспекту Победы и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по существующим маршрутам.

Также на неделю с 10 августа планируется поэтапно закрывать улицу Герцена: сначала — участок от ул. Богатырской до ул. Барклая де Толли, затем — от ул. Барклая де Толли до ул. 3-й Большой Окружной.

На время закрытия движения по улице Герцена автобусные маршруты №№ 4, 14, 25 поедут по ул. Богатырской, ул. Платова, ул. Малой Лесной, ул. Янтарной, ул. Клары Цеткин до ул. 3-й Большой Окружной. В обратном направлении по тому же маршруту.