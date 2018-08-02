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Жители Нижнекамска назвали возможный источник вони после «ночных выбросов»
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Жители Нижнекамска назвали возможный источник вони после «ночных выбросов» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Жители Нижнекамска сообщают в социальных сетях о сильном запахе после «ночных выбросов» в городе. Первые горожане услышали запах в районе 22:00 накануне, и до утра, по их словам, вонь давала о себе знать. Одни говорят, что в горле из-за неприятного запаха появляется горечь. Другие отмечают, что углеводородами пахло даже с закрытыми окнами — о такой беде, в частности, говорил Марат Азиуллин, живущий на Гайнуллина. По версии жителей Нижнекамска, источником запахов могла стать местная нефтебаза у очистных сооружений. «…опять свои цистерны промывают, начало корабельной дышать нечем», — писал пользователь под именем Nail Volkov. Мнения о цистернах придерживается и нижнекамец Денис Долгов. Отметим, в апреле этого года жители города также жаловались на сильный запах. По факту была проведена проверка, однако Роспотребнадзор превышения уровня загрязняющих веществ не обнаружил. По всей видимости, и в данном случае специалисты исследуют взятые пробы.
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