В связи с ремонтом тепломагистрали Самарской ТЭЦ приостановят подачу горячей воды

В этой связи со 2 по 12 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение для потребителей в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы.

Ознакомиться с ориентировочной интерактивной картой района проведения ремонтных работ можно по ссылке.

Уточнить, попадает ли конкретный жилой дом в зону приостановки подачи горячего водоснабжения, можно будет в интернет-приемной ПТС. Для этого достаточно ввести в соответствующую графу точный адрес.

Параллельно специалисты «Предприятия тепловых сетей» совместно с жилищными организациями приступили к подключению горячего водоснабжения для абонентов Промышленного и Кировского районов, которые подключены от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Начиная с 20 июля теплоэнергетики вели масштабные работы по ремонту запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования I тепломагистрали.