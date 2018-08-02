При поддержке Балаковской АЭС стартовал проект «Мобильный музей»

При поддержке Балаковской АЭС началась реализация большого образовательного проекта «Мобильный музей „Росатом-корпорация знаний“, рассчитанного на максимальный охват обучающихся Балаковского, Хвалынского, Вольского и Пугачевского районов Саратовской области , его исполнителем является частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования „Учебный центр „Ресурс“, сообщает пресс-служба АЭС.

Проект „Мобильный музей „Росатом-корпорация знаний“ получил поддержку Фонда содействия развитию муниципальных образований „Ассоциация территорий расположения атомных электростанций“ в размере полутора миллионов рублей на проведение образовательных мероприятий.

Так, в конце июля в рамках проекта в детском санатории „Светлана“ Вольского района прошел ряд познавательных программ. Для отдыхающих в санатории ребят были организованы увлекательные лекции по атомной энергетике и виртуальная экскурсия по действующему энергоблоку Балаковской АЭС. Юные участники мероприятия с удовольствием ответили на вопросы атомной викторины. Во время мероприятий всем желающим удалось апробировать 3D ручки и сделать снимки в фотокабине. Самые активные и креативные участники получили подарочные наборы от Госкорпорации „Росатом“

До конца текущего года в рамках проекта Мобильный музей „Росатом-корпорация знаний“ будут проводиться конкурсы тематических рисунков, изобретательских видеопрезентаций и хокку „Атом мироздания“.