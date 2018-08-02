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Бердских единороссов ждет проверка после критики горсоветом пенсионной реформы
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Бердских единороссов ждет проверка после критики горсоветом пенсионной реформы 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Контрольная комиссия новосибирского регионального отделения (РО) «Единой России» проверит деятельность единороссов Бердска и партийной фракции в горсовете второго по численности населения города региона. Об этом говорится в сообщении на сайте РО «Единой России».
Основанием для проверки стал итоги внеочередной сессии горсовета 31 июля. Несмотря на то, что во фракцию единороссов входит 21 депутат из 32, горсовет принял обращение в адрес российского руководства, а также заксобрания региона с призывом отменить пенсионную реформу.
«Мы не поддержали данную инициативу, и 30 июля состоялось заседание депутатского объединения «Единой России», на котором депутаты — единороссы рассмотрели этот вопрос и приняли консолидированное решение не поддерживать обращение», — заявил спикер горсовета, секретарь бердского отделения «Единой России» Валерий Бадьин.
По данным сайта областной организации КПРФ, вопрос вынесла на обсуждение сессии независимый депутат Елена Белова. Ее поддержали представители КПРФ и ЛДПР, а «голосование показало отсутствие консолидации в рядах правящей партии».
В региональной контрольной комиссии «Единой России», указывается на сайте РО, 15 членов. Ее возглавляет референт комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заксобрания Владимир Гончарик.
Как сообщали Sibnovosti.ru, в июле в Новосибирске прошли несколько масштабных акций протеста против реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию по старости (до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин).
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