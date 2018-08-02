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В Башкирии бизнес-омбудсмен выиграл суд против мэрии Салавата
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В Башкирии бизнес-омбудсмен выиграл суд против мэрии Салавата 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Бизнес-омбудсмен Рафаиль Гибадуллин отстоял право предпринимателя на получение финансовой поддержки. Как сообщает пресс-служба Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ, руководство компании «Радойл» обратилось с заявлением о том, что мэрия Салавата принимает решения, препятствующие ведению законной предпринимательской деятельности.
По информации «Коммерсантъ-Уфа», по данному факту СК по Башкирии провел проверку законности действий главы администрации Фарита Гильманова и его подчиненных. Предметом инспекции стало постановление, которым местный муниципалитет сузил круг получателей госсубсидий на поддержку бизнеса. В марте текущего года Салаватский городской суд признал этот документ незаконным.
Владелец нефтяной компании Михаил Васильев не вошел в число субъектов малого и среднего бизнеса, получивших госсубсидии на закупку техники на муниципальном конкурсе. Руководство «Радойла» сочло, что городские власти воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) и ограничили конкуренцию.
Согласно сведениям бизнес-омбудсмена, решение вопроса о предоставлении субсидий должно было решиться в течении 60 дней. Однако администрация Салавата откладывала срок рассмотрения заявок, после чего вынесла постановление.
В июле прошлого года глава администрации Салавата подписал поправки в программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». Этот документ исключал из программы господдержки предпринимателей, которые пользовались субсидиями в последние 3 года. Также изменения предполагали подачу только одной заявки для владельцев нескольких фирм.
Неправомерность постановления признали суд, прокуратура, УФАС и уполномоченный по правам предпринимателей республики Рафаиль Гибадуллин. Однако мэрия Салавата не согласилась с решением и подала апелляцию в Верховный суд Башкирии. Инстанция оставила решение в силе.
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