В Казани запускают серию экскурсий «О, мой гид!»

Темы пеших прогулок будут совпадать с областью, в которой работает приглашенный эксперт.

Сбор в 10:45, начало экскурсии в 11:00. Продолжительность — два часа. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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