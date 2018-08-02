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В Казани запускают серию экскурсий «О, мой гид!»
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В Казани запускают серию экскурсий «О, мой гид!» 

Казанский Портал 1 час назад
Темы пеших прогулок будут совпадать с областью, в которой работает приглашенный эксперт.
Первым экскурсоводом станет глава госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. В пятницу, 3 августа, он проведет тур «Эхо мундиаля» и расскажет о наследии чемпионата мира по футболу в Казани. Прогулка стартует у отеля «Рамада» (Чернышевского, 39), рядом с которым расположены граффити-портреты Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Луки Модрича. Экскурсия завершится на «Казань Арене». Часть пути будет преодолена на автобусе.
Сбор в 10:45, начало экскурсии в 11:00. Продолжительность — два часа. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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