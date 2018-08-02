«Часть работ жители оплатили сами»: бульвар на Осипенко благоустроят

Активисты организовали спортплощадку возле дома

На бульваре вдоль улицы Осипенко появится детская площадка с антитравматическим покрытием. Там сделают тротуарные дорожки, установят лавочки, урны, фонари и оборудуют две площадки для игры в бадминтон. Об этом стало известно на выездном совещании мэра Самары Елены Лапушкиной в Октябрьском районе.

— С инициативой облагородить бульвар вдоль Осипенко изначально выступили жители дома № 18. Благодаря их активности участок улицы от Ново-Садовой до Лесной благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда», — рассказали в администрации города.

Также жители дома на Осипенко, 18 добились благоустройства придомовой территории. Средства на это выделили из федерального бюджета. Дополнительные работы жители оплатили сами. В результате возле дома появился спортивный комплекс с уличными тренажерами, вокруг самого здания отремонтировали отмостку и установили восемь вазонов.

Бульвар по улице Осипенко стал одним из 22 общественных пространств, которые приведут в порядок к началу осени. В Октябрьском районе Самары уже ремонтируют улицу Челюскинцев и сквер около дома № 10 по проспекту Масленникова.