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В Челябинской области пятилетнего мальчика убило током на глазах у родственников
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В Челябинской области пятилетнего мальчика убило током на глазах у родственников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В селе Усть-Багаряк Каслинского района пятилетний мальчик получил смертельную травму от удара электрическим током, передает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.
Как следует из сообщения ведомства, трагедия произошла накануне вечером на территории частного дома. По предварительным данным, мальчик находился в огороде вместе с родственниками. Малыша стукнуло током, когда он прикоснулся к металлическому баку, в котором находился работающий погружной насос
Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, буквально вчера «ФедералПресс» писал о том, что в одном из поселков Челябинской области 15-летний школьник отравился токсичным веществом. Его тело нашли около гаражей. По предварительным данным, мальчик с товарищами развлекался, вдыхая бытовой газ из небольших баллонов.
Незадолго до этого трагедия произошла в Магнитогорскею. Там от отравления алкоголем скончалась 15-летняя девочка. Школьница употребляла спиртное вместе с 12-летней подругой, которую еле откачали. Алкоголь им купил кто-то из взрослых. Сейчас его разыскивают.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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