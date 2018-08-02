В Челябинской области пятилетнего мальчика убило током на глазах у родственников

Как следует из сообщения ведомства, трагедия произошла накануне вечером на территории частного дома. По предварительным данным, мальчик находился в огороде вместе с родственниками. Малыша стукнуло током, когда он прикоснулся к металлическому баку, в котором находился работающий погружной насос

Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, буквально вчера «ФедералПресс» писал о том, что в одном из поселков Челябинской области 15-летний школьник отравился токсичным веществом. Его тело нашли около гаражей. По предварительным данным, мальчик с товарищами развлекался, вдыхая бытовой газ из небольших баллонов.

Незадолго до этого трагедия произошла в Магнитогорскею. Там от отравления алкоголем скончалась 15-летняя девочка. Школьница употребляла спиртное вместе с 12-летней подругой, которую еле откачали. Алкоголь им купил кто-то из взрослых. Сейчас его разыскивают.