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Совещание Совбеза: в центре Орла запретят проезд и стоянку
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Совещание Совбеза: в центре Орла запретят проезд и стоянку 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В областном центре завтра, 3 августа, на нескольких улицах будет затруднено движение и проезд автотранспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Причиной неудобств для водителей стало проведение в Орле совместного с полномочным представителем президента РФ в ЦФО выездного совещания Секретаря Совета Безопасности РФ.
С 00.00 до 18.00 будет запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская года) и на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина.
Также будет запрещено движение транспортных средств:
— с 11.00 до 17.00 на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Пролетарская гора, на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской);
— с 6.00 до 21.00 4 августа на ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской).
Сообщение Совещание Совбеза: в центре Орла запретят проезд и стоянку появились сначала на РИА 57.
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