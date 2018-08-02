Совещание Совбеза: в центре Орла запретят проезд и стоянку

В областном центре завтра, 3 августа, на нескольких улицах будет затруднено движение и проезд автотранспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области

Причиной неудобств для водителей стало проведение в Орле совместного с полномочным представителем президента РФ в ЦФО выездного совещания Секретаря Совета Безопасности РФ

С 00.00 до 18.00 будет запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская года) и на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина.

Также будет запрещено движение транспортных средств:

— с 11.00 до 17.00 на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Пролетарская гора, на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской);

— с 6.00 до 21.00 4 августа на ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской).