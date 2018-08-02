«Два разных человека»: Садальский показал, как Мария Максакова выглядела несколько лет назад

Актер Стас Садальский — давний друг Людмилы Максаковой и уже не раз высказывался о ее непростых отношениях с дочерью. Не так давно он заступился за актрису и призвал Марию пожалеть маму и перестать поливать ее грязью.

Теперь же Садальский прошелся и по самой оперной певице. Артист выложил коллаж из двух снимков, на одном из которых Мария позирует со своими родителями. Пользователи с трудом узнали певицу на снимке, так как за несколько лет Максакова кардинально изменилась. Сам Стас не в восторге от внешних изменений Марии.

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«Вранье!»: Стас Садальский напал с обвинениями на Аллу ПугачевуАктер Стас Садальский в очередной раз высказался о Примадонне российской эстрады. На этот раз артист остался недоволен тем, что Алла Борисовна рассказывала о себе в интервью. «Изменяя себя внешне, изменяешь свою судьбу — это истина, проверенная веками. Вопрос — зачем бежать от себя? Была Мария, похожая на маму и папу — тонкая, субтильная, с европейскими чертами лица и изящной внешностью бабушки-аристократки по отцовской линии. Стала Марфой, похожей на многих, хотя, бесспорно, тоже красавицей. Мне нравится прежняя Маша, а вам?» — написал Садальский.

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Пользователи были немало удивлены серьезными изменениями во внешности Марии и отметили, что на фотографиях словно два разных человека. «Полностью согласна, меняют внешность, становятся похожими на одну из многих, штампованных красавиц», «Не узнала», «Ужас какой, зачем эти эксперименты над собой?! Была гораздо лучше!» — отметили поклонники.