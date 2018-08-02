Вопросы поддержки производств обсудили на встрече Евгения Примакова с жителями

Очередные встречи общественника, журналиста Евгения Примакова с жителями Заводского района Саратова состоялись в среду, 1 августа. Одна из них прошла на мебельной фабрике «Калинка». Сотрудники предприятия задали вопросы о постоянно повышающихся тарифах на электроэнергию и ГСМ, что ведет к увеличению затрат на производстве, об отсутствии налоговых льгот. В связи с этим поднять производство в стране очень сложно, потому что оно гораздо затратнее, чем та же торговля, подчеркнули участники встречи.

«Нам необходима реиндустриализация. Надо выделять людей, которые производят реальную продукцию, от тех, кто ее только реализует. Всячески поддерживать их на уровне государства», — уверен Примаков.

Он добавил, что все помнят, какие в Заводском районе были производства. «Их уже, к сожалению, не восстановить. Такие вещи не должны повторяться ни в коем случае. Необходимо спасать те предприятия, которые еще остались, чтобы у людей была работа, найти способы развивать производства и открывать новые», — считает Евгений Примаков.

Участники встречи также рассказали об отсутствии необходимых ливневок, в связи с чем от воды часто разрушаются даже отремонтированные недавно дороги, о некачественном ремонте крыши на одном из жилых домов по улице Миллеровская, которая начала протекать и отваливаться спустя всего полгода, о работе муниципальных бань. Еще один вопрос касался полигона ТБО в районе поселка Соколовый , который, по мнению местных жителей, работает с явными нарушениями. Евгений Примаков отметил, что контролирующие органы должны выехать на полигон и объективно разобраться в его работе.

Также в этот день в ДК Химиков прошла встреча с представителями учреждений культуры Заводского района, во время которой состоялся открытый, доверительный разговор.