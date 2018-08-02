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В Москве началась подготовка транспортной инфраструктуры к осеннему сезону
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В Москве началась подготовка транспортной инфраструктуры к осеннему сезону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал подготовку объектов транспортной инфраструктуры столицы к осеннему сезону, сообщили в четверг в пресс-службе центра.
"Центр организации дорожного движения Москвы начал плановые работы по подготовке транспортной инфраструктуры к осени. Службы эксплуатации проверяют работу 40 тысяч светофоров и надежность установки дорожных знаков, дорожных контролеров и опор. При необходимости объекты чинят, моют и красят", — говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяется объектам вблизи школ и детских садов.
"С приближением осени все больше людей возвращается в город, на дорогах становится больше автомобилей, и, что особенно важно, начинается новый учебный год у школьников и студентов. Подготовка транспортной инфраструктуры в этих условиях — важная составляющая безопасности на дороге. Светофоры должны быть хорошо заметны водителям в любое время суток даже издалека, а знаки — надежно закреплены", — приводятся в сообщении слова руководителя дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети ЦОДД Андрея Алексеева.
В ЦОДД напомнили, что специалисты также ежедневно ведут работы по ремонту светофоров и восстановлению дорожных знаков по заявкам жителей Москвы. Так, за прошедшую неделю служба эксплуатации ЦОДД приняла около 3 тысяч заявок по устранению неисправностей дорожных знаков.
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