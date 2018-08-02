ЦОДД начал работы по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к осени

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы начал плановые работы по подготовке транспортной инфраструктуры к осени. Службы эксплуатации проверяют работу 40 тыс. светофоров и надежность установки дорожных знаков, дорожных контролеров и опор. При необходимости объекты чинят, моют и красят. Особое внимание уделяется объектам транспортной инфраструктуры вблизи школ и детских садов», — отметили в пресс-службе.

По словам руководителя Дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети ЦОДД Андрея Алексеева, которые приводятся в сообщении, с приближением осени больше людей возвращается в город, на дорогах становится больше автомобилей, и начинается новый учебный год у школьников и студентов. «Подготовка транспортной инфраструктуры в этих условиях важная составляющая безопасности на дороге. Светофоры должны быть хорошо заметны водителям в любое врем суток даже издалека, а знаки — надежно закреплены», — подчеркнул А. Алексеев.

В пресс-службе добавили, что также ежедневно ведется работа по ремонту светофоров и восстановлению дорожных знаков по заявкам жителей столицы. Так, за прошедшую неделю служба эксплуатации ЦОДД приняла около 3 тыс. заявок по устранению неисправностей дорожных знаков.