Открытые бассейны в Москве: куда успеть сходить этим летом?

Несмотря на то, что многие открытые бассейны работают в Москве круглый год, летом, конечно, ходить в них намного приятнее. Teleprogramma.pro составила гид по самым интересным столичным «акваториям» под открытым небом. Хотите — плавайте, хотите — загорайте! Открытый комплекс Московского олимпийского центра водного спорта Адрес: ул. Ибрагимова, д. 30 Открытый комплекс Московского олимпийского центра водного спорта. Источник: mocws.ru больше по теме

Где можно купаться в Москве?Это один крупнейших открытых бассейнов в столице, работающий, к тому же, круглый год. Негламурный, зато очень «серьезный». Помимо 50-метрового спортивного бассейна на 8 дорожек в МОЦВС есть несколько детских и закрытых бассейнов, тренажерный зал, спортпавильон. Отдохнуть или позагорать около бассейна на открытом воздухе не получится — здесь все по старинке, 45-минутные сеансы начинаются в строго установленное время, допоздна поплавать тоже не выйдет. В открытый бассейн пускают начиная с 16 лет, справка от врача обязательна. Зато цены радуют: днем в будни разовое посещение стоит 350 руб, вечером и в выходные — 400 руб. До 6 августа открытый бассейн закрыт на профилактику. Бассейн «Чайка» Адрес: Турчанинов пер., 3/1 (function ($) {var $el=$ ("#insta-1836184289403633335_1538218338"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Этот открытый бассейн расположен в самом центре Москвы и является старейшим в столице. Комплекс состоит из двух взрослых бассейнов (50 и 25 метров) и двух детских «лягушатников», в которых также проводятся занятия, в том числе для грудничков. Желающие могут принимать солнечные ванны на широкой трибуне около воды. Совместить водные процедуры можно с теннисом — многие считают, что в спортивном комплексе лучшие в столице теннисные корты. Из минусов — достаточно высокая цена, поэтому имеет смысл отправляться туда на целый день. Разовое посещение «Чайки» в праздничные и выходные дни стоит 1800 руб., в будни чуть дешевле, зато время не ограничено. Аквакомплекс «Лужники» Адрес: ул. Лужники, 24 (function ($) {var $el=$ ("#insta-1050930773638954029_2094544526"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

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Из жизни водоплавающих: как не заболеть после посещения бассейнаОн появился после закрытия на реконструкцию старого бассейна «Лужники», который посещало не одно поколение жителей столицы. На территории — два открытых бассейна: большой 50-метровый спортивный на 8 дорожек и 21-метровый — пляжный, около которого можно расположиться на лежаках. Плюс площадка для пляжного волейбола, настольный теннис и прочие развлечения на открытом воздухе. За 90-минутное посещение одного спортивного бассейна придется отдать 800 рублей, 1500 рублей стоит 60-минутное посещение спортивного бассейна и неограниченное по времени нахождение в пляжной зоне. В прошлом году бассейн работал до 1 октября, так что любителям круглогодичных водных процедур этот вариант может не подойти. Бассейны в парке Фили Адрес: ул. Большая Филевская, 22 стр. 2 Бассейны в парке Фили. Фото: parkfili.com Подходит для тех, кто мечтает искупаться в Москве-реке, но считает ее слишком грязной. Понтонные бассейны — последнее модное веяние. В парке Фили таких три: два взрослых длиной 15 метров и детский длиной 5 метров, они расположены прямо на берегу Москвы-реки. Во всех используется многоступенчатая система фильтрации и дезинфекции воды, которая не хлорируется. Рядом небольшая пляжная зона с шезлонгами. Двухчасовой сеанс обойдется примерно в 1000 руб. Поблизости есть спортивные площадки и песчаный пляж: если места около бассейна не хватило, что в жаркий день вполне вероятно из-за небольшой площади, можно расположиться позагорать там. Бассейн в парке Сокольники Адрес: Митьковский проезд, 1/1 Бассейн в парке Сокольники. Источник: thebassein.ru В пляжной зоне, недавно появившейся в Сокольниках, два бассейна на открытом воздухе: большой для взрослых и маленький с подогревом до 30 с лишним градусов и водной горкой для детей. В стоимость посещения входит пользование лежаком (за исключением детских билетов), сеанс (в зависимости от времени дня — 3-4 часа) в будни стоит от 500 руб., билет на весь день — от 800 руб., в выходные значительно дороже — от 800 и от 1700 рублей. Вечерами около бассейнов часто проходят выступления ди-джеев, устраиваются пляжные вечеринки. Главный минус — небольшая площадь, как самого бассейна, так и зоны отдыха, в «час пик» в жаркий выходной может быть слишком многолюдно.