Педагоги Приморья: «У нас хотят еще и отнять право на досрочную пенсию? Это несправедливо»

Свои предложения к пенсионной реформе подготовили в профсоюзе работников образования.

Внести поправки в ст. 4 «пенсионного законопроекта» и ввести мораторий на изменения, связанные с досрочным назначением пенсии педагогам с 25-летним стажем независимо от их возраста — такое предложение направил профсоюз работников образования Приморья в Федерацию профсоюзов Приморского края (ФППК).

Федерация профсоюзов Приморья собирает предложения от членских организаций по изменению законопроекта и других законодательных норм, связанных с выходом на заслуженный отдых. К 1 сентября они будут направлены в ФНПР для объединения в пакетное предложение российских профсоюзов. Его передадут депутатам Госдумы накануне второго чтения.

Проект нового федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» напрямую затрагивает педагогов, которые сегодня при наличии 25-летнего трудового стажа могут досрочно выйти на пенсию: ее срок будет сдвигаться ежегодно на протяжении восьми лет. Профсоюз с этим категорически не согласен.

— Законопроект нарушает сразу две статьи Конституции Российской Федерации — 37-ю и 55-ю — и может привести к кадровому провалу в отрасли. Налицо фактическая подмена правового статуса двух видов пенсий — общей страховой, которая назначается по возрасту, и досрочной, для которой требуется специальный стаж. 25-летняя норма для педагогов была закреплена еще в 1925 году и определялась не возрастом работника, а родом его деятельности. 93 года отрасль жила по одним правилам, а теперь в срочном порядке должна перестроиться. Если бы выросли уровень и качество жизни работников отрасли, мы бы не реагировали так остро. Но ведь этого не происходит. Получается, что сначала наши педагоги вынуждены трудиться на полторы-две ставки, чтобы заработать более или менее приличную зарплату, — о корректном исполнении «майских указов» президента на одну ставку говорить все еще преждевременно, — а теперь у них хотят еще и отнять право на досрочную пенсию? Это несправедливо, — считает председатель профсоюза работников образования Ирина Мариш.

Правительство обосновывает предложение повысить пенсионный возраст увеличением продолжительности жизни и улучшением здоровья россиян, но у профсоюза работников образования своя статистика. У педагогов нарушения в здоровье проявляются уже после 10 лет работы. Выделение работников образования в особую категорию, которая имеет право на досрочную пенсию, было обусловлено не только общественной значимостью, но и особенностями их труда. В том числе длительным неблагоприятным воздействием вредных факторов, которые вызваны повышенной эмоциональной и психологической нагрузкой и приводят к снижению либо полной утрате трудоспособности, профессиональному выгоранию.

— Если раньше, выходя на досрочную пенсию и продолжая при этом трудиться, педагоги старшего возраста могли брать меньший объем учебной нагрузки и сохранять прежний уровень дохода без ущерба для здоровья, освобождать время для передачи опыта молодым коллегам, то новый законопроект гарантирует лишь стабильно высокую интенсивность труда вплоть до 63-летнего возраста. Как в таких условиях развивать систему наставничества и тем более поднимать престиж профессии? — продолжает Ирина Мариш.

Кроме того, профсоюз считает логичным прописать в проекте закона меры по повышению уровня заработной платы бюджетников, к которым относятся работники образования. А также найти основания и возможности для перечисления работодателем дополнительных страховых взносов, чтобы создавать корпоративные пенсионные программы.

Предложение Приморской краевой организации профсоюза работников образования отвечает консолидированной позиции общероссийского отраслевого профсоюза.

Второе чтение спорного законопроекта в российском парламенте состоится 24 сентября 2018 года, передает пресс-служба ФППК.