Суд подтвердил приговор по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

Южно-Сахалинске суд оставил в четверг без изменений приговор по делу о крушении траулера «Дальний Восток». Тогда погибли 69 членов экипажа, передает «Интерфакс»

Единственное изменение в приговоре коснулось заместителя гендиректора судовладельца по безопасности мореплавания. «В четверг суд в целом оставил приговор суда первой инстанции без изменений. В отношении Александра Кудрицкого приговор снижен до пяти лет лишения свободы и применена амнистия. Но у него и так заболевание, которое не позволяет ему содержаться под стражей», — уточнил адвокат Евгений Ефимчук.

По словам защитника, осужденные обжалуют решение суда.

«МИР 24» напоминает, траулер «Дальний Восток» затонул в Охотском море в 150 милях южнее Магадана 2 апреля 2015 года около 4:12 по сахалинскому времени (1 апреля в 21:12 мск). В результате крушения судна погибли 62 человека, семеро пропали без вести. 63 рыбака удалось спасти.

В ноябре 2017 года Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор в отношении первого заместителя гендиректора ООО «Магеллан» Алексея Васина , замгендиректора по безопасности Александра Кудрицкого и бывшего капитана судна Анатолия Борисова . Суд признал их виновными в нарушении правил безопасности движения судна. Они получили сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев.

Согласно заключению суда, авария произошла из-за того, что владелец изменил конструкцию судна, чтобы «значительно увеличить возможности траулера по переработке рыбы». Во время крушения траулер был перегружен и переполнен, при этом термокостюмов и спасательных жилетов не всех не хватило.

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