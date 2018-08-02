Уральское предприятие вошло в профессиональный клуб

Компания «Рифей» присоединилась к Ассоциации «Чистая страна».

ООО «Компания „РИФЕЙ“ весной этого года в результате конкурсов, проведенных Правительствами Свердловской и Курганской областей, стала региональным оператором в Зауралье и Горнозаводском округе Свердловской области

Тюменская компания является признанным лидером отрасли в сфере обращения с коммунальными отходами. В ее активе логистика вывоза мусора в Тюмени , разработка компьютерной модели территориальных схем обращения с отходами, позволяющей отслеживать он-лайн движение мусора в регионах, участие в технической экспертизе проектов мусоросортировочных заводов и станций.

Вполне логичным стало вступление ООО „Компания „РИФЕЙ“ в Ассоциацию „Чистая страна“, которая является крупнейшим в стране отраслевым сообществом организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами. Ассоциация объединяет компании, которые занимаются вывозом мусора, региональных операторов, предприятия, выпускающие коммунальную технику и оборудование, переработчиков. Решение о принятии ООО „Компания „РИФЕЙ“ состоялось еще 2 июля 2018 года, но вот Свидетельство о принятии в Ассоциацию в компанию поступило только на этой неделе.

Ассоциация „Чистая страна“ является уникальной площадкой, которая позволяет всем субъектам делиться опытом, вносить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования, искать максимально эффективные решения для перехода на новую систему работы с участием регионального оператора. Ассоциация является организатором крупных отраслевых мероприятий: межрегионального круглого стола по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов субъектов Российской Федерации и бизнеса в области обращения с отходами (проводится весной и осенью), а также ежегодного Всероссийского съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами.

“Участие в профессиональном сообществе позволяет не только обмениваться опытом, но и объединять усилия по совершенствованию нормативной базы обращения ТКО. Важно, что на ее дискуссионных площадках участвуют представители профильных министерств и комиссий Госдумы , — отметила ИА „Уральский меридиан“ директор ООО „Компания „РИФЕЙ“ Светлана Петренко . — Региональный оператор — это не только статус, но и ответственность, которая обязывает участвовать, в том числе, в обсуждении законов и нормативных Актов. Сделать страну чище — это длительная работа, которой мы будем заниматься, в том числе, и с нашими коллегами по Ассоциации“.

Информация и фото превью предоставлены пресс-службой ООО „Компания „Рифей“