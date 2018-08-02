Пострадавшие от Urban Group будут митинговать 12 августа 

Обманутые дольщики Urban Group выйдут на митинг 12 августа, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по безопасности Александр Бутенко. Проведение акции согласовано подмосковными властями.
Мероприятие пройдет в Красногорске на площади Оптиков у памятника Ленину. Митингующим выделили три часа — с 14:00 до 17:00. Должно прийти до 500 участников.
Причина митинга знакома — наболевшая тема для многих жителей Красногорска: Urban Group не выполнила обязательства перед 20 тысячами дольщиков. В Красногорске не закончено строительство трех жилых комплексов.