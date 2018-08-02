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Пострадавшие от Urban Group будут митинговать 12 августа
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Пострадавшие от Urban Group будут митинговать 12 августа 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Обманутые дольщики Urban Group выйдут на митинг 12 августа, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по безопасности Александр Бутенко. Проведение акции согласовано подмосковными властями.
Мероприятие пройдет в Красногорске на площади Оптиков у памятника Ленину. Митингующим выделили три часа — с 14:00 до 17:00. Должно прийти до 500 участников.
Причина митинга знакома — наболевшая тема для многих жителей Красногорска: Urban Group не выполнила обязательства перед 20 тысячами дольщиков. В Красногорске не закончено строительство трех жилых комплексов.
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