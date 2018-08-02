Археологи готовы к реставрации фресок в 1600-летних гротах на степи Внутренней Монголии

Хух-Хото, 2 августа / Синьхуа / — Работники по охране культурного наследия запустят программу по реставрации фресок в 1600-летних гротах Арджай /Arjai Grottoes/ в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Об этом сообщила местная администрация по делам культурного наследия.

Реставрационные работы планируется начать в этом месяце и закончить в 2021 году. Задание поручено сотрудникам из института культурного наследия при Академии культурного наследия в Дуньхуане /Dunhuang Academy/.

Гроты Арджай, в которых сохранились около тысячи фресок на тему тибетского буддизма, находятся на холме на степи Отогского хошуна города Ордос. Вокруг гротов расположены и другие древние сооружения, такие как храмы и дворцовые руины. Эти памятники культуры стали охранять на государственном уровне в 2003 году.

Работники готовы сначала сделать цифровые фотоснимки фресок в гротах и потом приступить к реставрации, так как они были сильно повреждены со временем и в результате изменений окружающей среды.