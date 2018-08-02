Ещё
Археологи готовы к реставрации фресок в 1600-летних гротах на степи Внутренней Монголии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи готовы к реставрации фресок в 1600-летних гротах на степи Внутренней Монголии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Хух-Хото, 2 августа /Синьхуа/ — Работники по охране культурного наследия запустят программу по реставрации фресок в 1600-летних гротах Арджай /Arjai Grottoes/ в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Об этом сообщила местная администрация по делам культурного наследия.
Реставрационные работы планируется начать в этом месяце и закончить в 2021 году. Задание поручено сотрудникам из института культурного наследия при Академии культурного наследия в Дуньхуане /Dunhuang Academy/.
Гроты Арджай, в которых сохранились около тысячи фресок на тему тибетского буддизма, находятся на холме на степи Отогского хошуна города Ордос. Вокруг гротов расположены и другие древние сооружения, такие как храмы и дворцовые руины. Эти памятники культуры стали охранять на государственном уровне в 2003 году.
Работники готовы сначала сделать цифровые фотоснимки фресок в гротах и потом приступить к реставрации, так как они были сильно повреждены со временем и в результате изменений окружающей среды.
ИА Синьхуа: последние новости
За второй квартал этого года сотрудников ООН 70 раз обвиняли в сексуальных домогательствах В Польше отметили 74-ю годовщину начала Варшавского восстания Летнее единение с водной стихией в чанчуньском парке "Наньху"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона120
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками71
Украинские военные заявили о масштабном «котле»88
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах77
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью799
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение