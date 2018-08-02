Реконструкция операционного блока завершилась в московской больнице имени Филатова

В московской больнице №15 имени О. М. Филатова завершилась реконструкция и переоснащение операционно-реанимационного блока, полностью отремонтированы и оснащены самым современным оборудованием мирового уровня 27 операционных и четыре реанимационных отделения, рассчитанные на 42 койки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Введение в эксплуатацию новых операционных существенно расширит возможности хирургической помощи москвичам, в том числе жителям Восточного административного округа, в котором находится стационар. Теперь хирурги больницы смогут проводить до 35 тысяч операций в год. Это на треть больше, чем прежде», — сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

При отделке помещений операционно-реанимационного блока использовались специальные материалы с антибактериальным покрытием, устойчивые к различным повреждениям. Создана новая система вентиляции операционных, обеспечивающая ламинарный поток стерильного воздуха. Благодаря такой вентиляции снижается риск инфекционных осложнений у пациентов. Также в операционных смонтированы потолочные консоли для крепления высокотехнологичного хирургического и анестезиологического оборудования.

В реанимационном блоке больницы установлены центральные станции мониторинга состояния пациентов, мобильные рентгеновские С-дуги для их использования во время проведения травматологических операций, анализаторы для измерения газов крови и специализированные электрохирургические коагуляторы. А гибридная операционная, которая готовится ко вводу в эксплуатацию, оснащена цифровым ангиографом с высокоточной визуализацией. Он позволяет с максимальной точностью выявлять проблемы сердечно-сосудистой системы.

Медицина высоких технологий доступна уже в 48 столичных больницах. Нет такого вида высокотехнологичной медпомощи, который бы не оказывался в Москве . Почти 1,5 тысячи современных методик применяются по 20 медицинским профилям. За семь последних лет город закупил более 150 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования. Все аппараты подключены к единой системе мониторинга, которая позволяет следить за их эксплуатационными качествами. В случае выхода прибора из строя его оперативно меняют на новый.