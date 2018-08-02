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В Калуге третий день ищут пропавшего пенсионера
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В Калуге третий день ищут пропавшего пенсионера 

Калуга 24 36 минут назад
Фото: Калуга 24
В поисково-спасательном отряде «Ли за Алерт Калуга» попросили откликнуться всех, кто располагает информацией о 65-летнем Олеге Чистове, пропавшем в Калуге 31 июля. В этот день он ушел из дома и с тех пор не подавал о себе никаких вестей. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, возможно, страдает потерей памяти Приметы Олега Чистова: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые. Был одет: синяя ветровка, синие джинсы, серо-синяя футболка, джинсовые мокасины, черная кепка. Сообщения принимаются по телефонам (800) 700-54-52.
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