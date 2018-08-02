В Польше отметили 74-ю годовщину начала Варшавского восстания

"Мы должны помнить не только тех, кто сражался во время Варшавского восстания, но и тех, кто подвергся преследованиям, кто был бесчеловечно убит только из-за польского происхождения", — заявил А. Дуда.

М. Моравецкий отметил, что правительство Польши удвоит экономическую поддержку ветеранов Варшавского восстания. Власти также намерены составить полный список мемориальных кладбищ жертв Варшавского восстания для их охраны на национальном уровне.

В среду жители Варшавы возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи в честь погибших соотечественников. В 17:00 по местному времени, в тот самый момент когда 74 года назад вспыхнуло восстание, в Варшаве раздались звуки сирен, и весь город замер на минуту.

В сентябре 1939 года немецко-фашисткие войска вторглись в Польшу. Для борьбы с агрессией бойцы сопротивления, военные и жители Варшавы сформировали добровольческую армию. 1 августа 1944 года более 50 тыс. солдат и гражданских лиц в Варшаве начали широкомасштабное вооруженное восстание против нацистских оккупантов. Бои продолжались 63 дня, варшавяне потерпели поражение. Около 18 тыс. повстанцев были убиты, еще 180 тыс. жителей Варшавы погибли. Многие были брошены в концлагеря. —0—