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В Японии задержали российского капитана шхуны
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В Японии задержали российского капитана шхуны 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Россиянин обвиняется в браконьерстве. Кроме того, в момент задержания вместе с ним на судне находились еще 10 российских граждан и три индонезийца.
У острова Хоккайдо японские власти задержали гражданина России — капитана судна SK-1, который шел под флагом Того. Россиянин был задержан за незаконный лов рыбы на территории японской исключительной экономической зоны.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление береговой охраны города Монбэцу, гражданин России Иван Кучеренко в настоящее время удерживается в городе. В отношении него ведется расследование.
Так, Кучеренко обвиняется в браконьерстве. Кроме того, в момент задержания вместе с ним на судне находились еще 10 российских граждан и три индонезийца.
Ситуация осложнилась тем, что в момент задержания судно обратилось в бегство, а само преследование длилось три часа.
Все 13 человек задержанных сейчас находятся на судне вблизи города Монбэцу.
Как рассказали в береговой охране, в отношении Кучеренко расследование продлится до пятницы. После этого россиянин может быть отпущен — однако это произойдет в случае, если судовладелец заплатит залог.
В настоящее время нет данных о владельце судна. Российские дипломаты уже были оповещены о задержании Кучеренко, однако, как рассказали в генконсульстве РФ в Саппоро, к этому моменту просьб о содействии не поступало ни от властей, ни от самого задержанного.
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