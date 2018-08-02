В Волгоградской области с конца июля открыли сезон охоты?

С 26 июля охотникам можно отстреливать сурков, сусликов и кабана.

С конца июля в Волгоградской области открыт сезон охоты.

Начиная с 26 июля охотникам можно отстреливать в угодьях сурков, сусликов, кабана. Об этом рассказали в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

«В то же время отстрел ряда распространённых хищников — волка, шакала и лисицы — разрешён пока лишь только сотрудникам охотничьих хозяйств для регулирования численности этих диких животных», — объяснили в облкомприроды.

Напомним, запрет на любую спортивную и любительскую охоту действовал на территории Волгоградской области в период с 25 мая по 25 июля текущего года. В дальнейшем перечень доступных к охоте животных и птиц будет расширен. Так, в конце августа — сентябре ожидается открытие традиционного сезона охоты на водоплавающую дичь. О конкретных сроках открытия станет известно позже.