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В Волгоградской области с конца июля открыли сезон охоты?
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В Волгоградской области с конца июля открыли сезон охоты? 

АиФ Волгоград 40 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
С 26 июля охотникам можно отстреливать сурков, сусликов и кабана.
С конца июля в Волгоградской области открыт сезон охоты.
Начиная с 26 июля охотникам можно отстреливать в угодьях сурков, сусликов, кабана. Об этом рассказали в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
«В то же время отстрел ряда распространённых хищников — волка, шакала и лисицы — разрешён пока лишь только сотрудникам охотничьих хозяйств для регулирования численности этих диких животных», — объяснили в облкомприроды.
Напомним, запрет на любую спортивную и любительскую охоту действовал на территории Волгоградской области в период с 25 мая по 25 июля текущего года. В дальнейшем перечень доступных к охоте животных и птиц будет расширен. Так, в конце августа — сентябре ожидается открытие традиционного сезона охоты на водоплавающую дичь. О конкретных сроках открытия станет известно позже.
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