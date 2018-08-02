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Замглавы Минтруда предложил наладить производство протезов в Амурской области
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Замглавы Минтруда предложил наладить производство протезов в Амурской области 

ТАСС 38 минут назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев предложил наладить в Амурской области производство протезно-ортопедических изделий.
"Необходимо наладить производство [протезно-ортопедических изделий] здесь, чтобы была возможность получить их в регионе. У нас есть протезно-ортопедическое предприятие, которое имеет 74 филиала, делает практически все для оказания протезной помощи. Нет филиала здесь, но это не такая уж беда, это решаемо", — сказал Лекарев в ходе рабочей поездки в регион.
Филиалы ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» имеются в соседних регионах — Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, но приобрести в них протезы тех видов, которые не изготавливают в Амурской области, регион не может, так как эти предприятия не участвуют в торгах Фонда социального страхования России.
"Для получения протезно-ортопедических изделий, не изготавливаемых в области, граждане льготных категорий направляются в западные регионы страны — города Москва и Санкт-Петербург — что влечет за собой [ввиду отдаленности] значительные расходы федеральных средств", — пояснили в пресс-службе правительства Амурской области.
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