Замглавы Минтруда предложил наладить производство протезов в Амурской области

"Необходимо наладить производство [протезно-ортопедических изделий] здесь, чтобы была возможность получить их в регионе. У нас есть протезно-ортопедическое предприятие, которое имеет 74 филиала, делает практически все для оказания протезной помощи. Нет филиала здесь, но это не такая уж беда, это решаемо", — сказал Лекарев в ходе рабочей поездки в регион.

Филиалы ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» имеются в соседних регионах — Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, но приобрести в них протезы тех видов, которые не изготавливают в Амурской области, регион не может, так как эти предприятия не участвуют в торгах Фонда социального страхования России.