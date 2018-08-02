Подсчеты на кладбище. Какова на самом деле средняя продолжительность жизни?

КПРФ подготовила новый вопрос для референдума о пенсионном возрасте. По сути он не отличается от прежнего, но внесены юридические уточнения. В правительственном законопроекте о продолжительности жизни говорится: «в целом значительно увеличилась». Но что вкладывают в эти слова, насколько она увеличилась — никто не знает. И никто не объясняет.

Средняя продолжительность — это очень лукавое понятие. Близко к точному этот показатель можно высчитать для тех, кто родился в начале прошлого века. Потому что эти поколения уходят, последним представителям сейчас за 100 лет (самому пожилому россиянину 127). Для ныне живущих, по понятным причинам, высчитать среднюю жизнь невозможно.

Поэтому статистики используют формулировку «ожидаемая продолжительность жизни». Это прогноз. Он вполне оптимистичен — в среднем больше 70 лет для тех, кто недавно родились. Но прогноз, вполне понятно, никого не убедит. Поэтому блогер под ником burckina_new сделал просто: приехал в родную деревню и вывел местный показатель «среднего возраста смерти», результаты опубликовал в «Живом Журнале»:

«Реальную продолжительность жизни никто в России не публикует. Потому что цифра реальной продолжительности жизни окажется не такой красивой, как хотелось бы авторам и заказчикам пенсионного геноцида россиян. Каждый из вас может не полениться и посетить ближайшее кладбище своего населенного пункта. Что я и сделал, посетив во время отпуска и поездки на свою малую Родину кладбище своей деревни, где сфотографировал все кресты похороненных за последние несколько лет жителей. Было похоронено 14 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет средним возрастом 57,6 лет и 9 женщин средним возрастом 59,5 лет. Таким образом, видно, что средний мужчина моей деревни не доживает до пенсии. Женщины же живут совсем чуть-чуть».

Автор прав в том, что его методология — самая показательная. По среднему возрасту ушедших можно яснее всего судить о средней продолжительности жизни. Правда, по одной деревне этого делать нельзя, нужна общая картина. И поэтому он не прав в том, что этой общей картины нет.

Именно средний возраст ухода из жизни и берет Росстат в основу своих расчетов. Они сложнее, чем просто пересчитать надгробия. Считают по группам, применяют сложные формулы. А вот для того чтобы раскопать эти данные, придется не раз прочитать сводки Росстата от начала до конца — пока не докопаешься.

Георгия Остапковича: Дойти до кладбища и пересчитать могилы получится быстрее. Но Business FM все-таки нашла и посчитала, что в 2012-м средний возраст ушедших мужчин и женщин составлял чуть больше 70 лет. За четыре года он увеличился на полтора года, то есть в среднем на 4,5 месяца в год. Причем, основной рост пришелся на 2013-2014 годы. Почему, Business FM спросила у директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ «Любопытство на таких коротких рядах не удовлетворяется. Для того чтобы анализировать подобные процессы, нужны периоды десятилетиями или даже двадцатилетиями. Единственное, чем можно объяснить, все-таки 2012-2014 годы — это период, когда росли реальные располагаемые денежные доходы, причем росли темпами почти около двухзначных».

И, тем не менее, вывод: с 2012 по 2016 годы средняя продолжительность жизни росла на 4,5 месяца в год. Правительство предлагает повышать пенсионный возраст темпом шесть месяцев в год. Есть над чем подумать?

Статистические данные

Средний возраст ухода из жизни в России:

2012 год — мужчины: 64,51 лет; женщины: 75,74 лет 2013 год — мужчины: 65,06 лет; женщины: 76,17 лет 2014 год — мужчины: 65,20 лет; женщины: 76,35 лет 2015 год — мужчины: 65,82 лет, женщины: 76,57 лет 2016 год — мужчины: 66,4 лет, женщины: 76,9 лет Итого с учетом и мужчин, и женщин:

2012 год — 70,12 лет 2013 год — 70,61 лет 2014 год — 70,77 лет 2015 год — 71,19 лет 2016 год — 71,65 лет.

Источники: демографические ежегодники Росстата: с 2012 по 2014 годы (последний раздел раздела «Смертность» под названием «Основные показатели таблиц смертности по причинам смерти») и с 2015 по 2016 годы (начало последней таблицы под названием «Основные показатели таблиц смертности по причинам смерти»).