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Ночные воздухоплаватели. Семеновская воздушная феерия во всей своей красе!
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Ночные воздухоплаватели. Семеновская воздушная феерия во всей своей красе! 

Нижегородская правда 45 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Ночные воздухоплаватели. Семеновская воздушная феерия во всей своей красе!Эта прекрасная атмосферная фотосессия «Ночные воздухоплаватели» от Елены Волковой, опубликована на нашем сайте в рамках флешмоба «Алло, мы ищем таланты!». Пишите, звоните, стучите к нам на сайт! Приходите с идеями, с вашим творчеством к нам на сайт Нижегородской правды. Мы ищем новые имена, новые таланты, новые интересные проекты! Если вам понравилась фотоссессия Елены Волковой — обязательно поделитесь статьей в соцсетях!
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