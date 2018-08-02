История Agenda.Media: Почему мы отказались от сайта медиа и стали делать видео для соцсетей — и теперь производим 50 роликов…

Олег Бармин работал в маркетинге «Билайна» , LiveJournal и других компаниях, а потом решил запустить собственный медиастартап. Главным аргументом в пользу нового проекта была деградация российских СМИ и отсутствие интересного контента, как считал Бармин. Так, в начале 2017 года он основал медиа, которое позже получило название Agenda.Media. Сначала оно развивалось как классическое интернет-СМИ, у которого есть сайт и журналисты, пишущие на разные темы. Понадобилось всего несколько месяцев на осознание того, что этот путь ведет медиа в никуда.

Медиа задумывалось как «сайт для бизнесменов, который будет интересен всем молодым и не совсем молодым людям, у которых есть мозг». Тематика обширная: политика, экономика, lifestyle, digital. Для медиапроекта собрали команду, но концепцию скоро пришлось поменять.

Олег Бармин, CEO & founder Agenda.Media:

«В январе 2017 года, сразу после того, как страна вышла из запоя, я начал искать команду. К середине февраля редакция была укомплектована. Чтобы не тратить фигову гору времени и денег, сайт сделали на Medium (платформа для издателей и авторов, на которой можно публиковать статьи — прим. Sostav), поэтому запустились очень быстро.

Статьи есть, где брать трафик? Конечно же, в соцсетях. Параллельно аккумулировали активы в соцсетях. И конечно же, думали про видео, но быстро найти тех, кто знал, какими должны быть ролики для соцсетей, длина, титры, не смогли. В феврале и марте выходили статьи, мы их раскидывали по соцсетям. Через месяц стало совсем понятно, что люди не хотят переходить по ссылкам, и соцсети не хотят выпускать трафик, то есть убивают охваты, если видят в посте ссылку во внешний мир.

В апреле к нам вышел Сергей Беганский вместе с Марией Артемовой, и мы начали производство видео. Первые ролики начали набирать 30, 50, 100 тысяч и более просмотров. Наша лучшая статья набрала аж 5 тысяч просмотров.

Посмотрели мы на это счастье и приняли сложное решение! Закрыли сайт и полностью ушли в производство видеоконтента для социальных сетей".

Видео начали распространять в собственных пабликах в различных соцсетях. В итоге получилось четыре проекта, которые на данный момент суммарно набрали 17 млн подписчиков:

«Росси?я — Российская Федерация — Russia» в Facebook, «Наша страна Россия» во ВКонтакте, Twitter и Одноклассниках: о жизни российских городов и их жителях;

Agenda Play (ранее Agenda.Video) в FB, ВК, Twitter и ОК: истории людей и интересные события;

«Женщина на миллион» в FB, ВК, Twitter и ОК: канал для женской аудитории;

Delo.media в FB, ВК, ОК и YouTube: все о бизнесе, деньгах и саморазвитии.

Также есть техническая страница Agenda.Media в соцсетях, где выкладываются ролики, которые лучше всего смотрят.

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. Все 12 стадионов поразили и иностранных болельщиков, и футболистов. И у каждого из них своя особенность.

Опубликовано Росси?я — Российская Федерация — Russia Пятница, 13 июля 2018 г.

Танцующий миллионер из Италии в прошлом году покорил интернет… Но спустя недолгое время выяснилось, что богатство…

Опубликовано Delo.media Четверг, 17 мая 2018 г.

По словам Олега Бармина, команда Agenda.Media производит 50−60 роликов день. Все видео проекта набирают в месяц от 150 до 200 млн просмотров, а только в Facebook паблики прирастают 20 тысячами новыми подписчиками в неделю.

Олег Бармин, CEO & founder Agenda.Media:

«В прошлом году у нас была высокая себестоимость производства, правда, по сравнению с конкурентами мы все равно были эффективнее, но огромной разницы не было. Где-то три месяца назад мы поняли, что можем существенно снизить цены. Теперь то, что делают за 150−300 тысяч рублей, мы делаем в 5−10 раз дешевле. Кроме производства мы погружаем ролики в готовую аудиторию».

Agenda.Media вышла на операционную прибыль в июле 2017 года, спустя полгода после запуска, тогда как минимальный срок окупаемости для СМИ составляет не менее трех лет. Проект Олега Бармина зарабатывает на видеопродакшне, который заказывают компании, и производстве видеоконтента вместе с его дальнейшей дистрибуцией на площадках Agenda.Media.

Сейчас команда разрабатывает новый сервис — условно Uber для видео. Клиенты получают видеоролик о своей компании, продукте или услуге через день после заявки, предоставляя только ссылку на свой сайт. Agenda.Media уже реализовала ряд таких проектов для европейских отелей.

Друзья, привет! Пришло время показать Вам наш новый продукт и попросить о помощи. Мы начали делать вот такие ролики для…

Опубликовано Олегом Барминым Четверг, 19 июля 2018 г.